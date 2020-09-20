1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Elazığ'da tüp bebek alanında uzman olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Orhan Özdiller tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 20 Eylül 2020 17:29
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Elazığ'da tüp bebek alanında uzman olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Orhan Özdiller tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Medical Park Elazığ Hastanesi'nde görevli 51 yaşındaki Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özdiller'in yaklaşık bir ay önce Covid-19 testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası Özdiller, hastanede tedavi altına alındı. Covid-19 pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma alınan Özdiller, sonrasında gelişen ek komplikasyonlar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Birçok ailenin tüp bebek yöntemi başta olmak üzere diğer tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olmalarına vesile olan kentin sevilen doktoru Özdiller için bugün Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, Başhekimi Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar , Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, mesai arkadaşları, meslektaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Özdillerin naaşı namaz sonrası Asri Mezarlığında toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı
20 Eylül 2020 19:06		 Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti
20 Eylül 2020 18:06
Kovid-19 yoğun bakım servisinde koronavirüsle savaştalar
20 Eylül 2020 16:53		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
20 Eylül 2020 16:25
Gaziantep'te temaslı çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak
20 Eylül 2020 15:16		 Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi
19 Eylül 2020 19:05
'Hastaların nefes alamaması bizi de olumsuz etkiliyor'
19 Eylül 2020 17:02		 Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
19 Eylül 2020 16:30
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
19 Eylül 2020 16:00		 Hacettepe'de yerli aşı için gece gündüz deney yapılıyor
19 Eylül 2020 15:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı18:57 - Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu18:45 - Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı18:43 - Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu18:33 - Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı18:30 - Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor
18:29 - Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu18:11 - Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik18:06 - Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti18:02 - Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı17:48 - Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı17:37 - İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi
17:29 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü17:24 - Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi17:22 - MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak17:04 - Kadın öğretmenlerden örnek davranış17:00 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16:58 - Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Yerli otomobil ile yeni değişiklikler de hayatımıza girecek
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü 1
cengiz ünder 1
Dua etmek 2
hakkı hıyar 2
alanyaspor 1
telefonuna kılıf takıp,kendisine maske takmayan sürücü 3
ben.keyfim.kahyası06 1
Umudunu Kaybetme 2
19.09.2020 trump'a suikast girişimi 3
kırmızı oda 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam