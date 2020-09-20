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İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi

İYİ Parti bugün Ankara'da 2. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiriyor ancak kurultaya Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi davet edilmedi.
 20 Eylül 2020 17:37
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İYİ Parti, bugün 2. Olağan Kurultayı'nı ANFA Altınpark'ta yapacak. "Millet Bizi Çağırıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek kurultayda MHP ve HDP'ye mesafe koyuldu. Bu iki parti de kurultaya davet edilmedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile yerel seçimlere CHP ile Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti, seçimler sonrasında "HDP ile örtülü şekilde yakınlaşıldığı" iddialarının önünü almak için, kurultayda HDP'ye davette bulunmadı. Meral Akşener'in imzasıyla MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere gönderilen mektupta da "kurultaya davetin salgın nedeniyle yapılamadığı" anlatıldı. Ancak bu mektup, MHP ve HDP'ye gönderilmedi. Parti yönetiminin bu kararla üstü kapalı "bundan sonra, Millet İttifakı içinde HDP'yle anılmak istemediği" mesajını CHP'ye de verdiği ileri sürülüyor.
Memurlar.Net
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