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Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı

Fransa merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan "Türkiye geri döndü" başlıklı yazıda, Türkiye'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde" geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği belirtildi.
 20 Eylül 2020 17:48
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Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı

Fransa merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan "Türkiye geri döndü" başlıklı yazıda, Türkiye'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde" geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerini yeniden keşfettikçe Türkiye'nin bir güç-medeniyet haline geldiği vurgulanan yazıda, "Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor" denildi.

Yazıda, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösteren Türkiye'nin stratejik bir amaçla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama çalışmaları ile dünyanın varoluşundan beri bütün ulusların yaptığı gibi "kendi menfaatlerini savunduğu" ifade edildi.

Fransa merkezli bağımsız bir Katolik haber sitesi Aleteia'da Türkiye hakkında dikkat çekici bir yazı yayınlandı.

"Türkiye Geri Döndü" başlıklı yazıda, Osmanlı İmparatorluğunun Akdeniz emelleriyle yeniden bağ kuran Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösterdiği vurgulandı. Yazıda, Türkiye'nin stratejik bir amaçla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama çalışmalarının, karasularının sınırlandırılmasına ilişkin eski Türk-Yunan anlaşmazlığında yeni bir bölüm açtığı ifade edildi.

Türkiye'nin, dünyanın varoluşundan beri bütün ulusların yaptığı gibi kendi menfaatlerini savunduğuna işaret edilen yazıda, Fransa'nın "Türkiye'nin Akdeniz'deki emellerini yıkmak için" Yunanistan'ı desteklemeyi tercih ettiği belirtildi.

Doğu Akdeniz sorununa sebep olarak Türkiye'deki mevcut yönetimin bahane edilmesine gerek olmadığı belirtilen yazıda, aynı gerilimin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti dışındaki bir hükümetle de yaşanabileceği dile getirildi.

Yazıda, "Öte yandan Türkiye bize savaş açmayacak ve yarın sabah topraklarımızı işgale kalkışmayacak" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye kendini yeniden keşfediyor"

Aleteia sitesindeki yazıda, "Bununla birlikte, bu anlaşmazlık klasik olsa da, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana Türkiye'nin geçirdiği dönüşüm dikkate değer. Bu ülke bir şekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keşfetme, Osmanlı İmparatorluğunun tarihsel anlatısının bağlarını yeniden kurma sürecinde. Denizlerdeki anlaşmazlığının ötesinde, bu boyutun da Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerekir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor"

Yazıda "Zayıf Bir Avrupa" ara başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"İşte Avrupa kapılarındaki bu büyük ülkeye dair yeni durum: yüzölçümü, nüfus, medeniyet ve tarih bakımından büyük bir ülke; gururlu, genç ve kalabalık bir halk ile karşı karşıyayız. Kişi başına düşen GSMH iyi seviyede ve borçlanması ölçülü. Ekonomi, sağlık ve eğitimi bir araya getiren İnsani Gelişme Endeksi yüksek seviyelerde. Ve önemli bir askeri güç. Bu büyük ülke giderek tarihine, kültürüne ve dini İslam'a bağlı bir güç-medeniyet haline geliyor. Bir şekilde Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor. Avrupa ülkeleri ise bunun aksine daha az saygı ve korku uyandırıyor. Bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'yi güçlü kılan demografi, kültürel ve dini kimlik ile güç-medeniyet açısından zayıflar."

Yazı, "Belki de tarihin dersleri üzerinde derin derin düşünmeli ve kesin bir dönüşü hayal etmeye başlamalıyız. Aslında gelecek muhtemelen kalabalık, genç ve gururlu halklara, sağlam medeniyetlere ve dini temellere dayalı güçlü uluslara aittir" görüşleriyle sona eriyor.
İhlas Haber Ajansı
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