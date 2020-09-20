Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
PKK'lı teröristler Eruh ilçesinde yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı güvenlik korucusunun kullandığı otomobilin geçişi sırasında infilak ettirdi
|20 Eylül 2020 18:02
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Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.
Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.
Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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