1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik

Okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi en çok kırtasiyecileri sevindirmişti ancak okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik hakim. Kırtasiye esnafı, geçen sene okul sezonu yaşan yoğunluğun yarısının bile yaşanmadığını belirtiyor.
 20 Eylül 2020 18:11
Yazdır
Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik

Okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi en çok kırtasiyecileri sevindirmişti ancak okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik hakim. Kırtasiye esnafı, geçen sene okul sezonu yaşan yoğunluğun yarısının bile yaşanmadığını belirtiyor.

Okullarda yavaş yavaş yüz yüze eğitime geçiliyor. Pazartesi gününden itibaren okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler okullarda ders başı yapacak. Eğitimin evlerden tekrar sınıflara taşınmasına ise en çok kırtasiyeciler sevinmişti ancak beklenen yoğunluk yaşanmadı. Okul sezonunda hareketliğin yaşandığı yerlerden Tahtakale ve Cağaloğlu'nda sessizlik hakim.

KAPININ ÖNÜNDE KUYRUK OLUR YÜZDE YÜZ SATIŞ YAPARDIK

Cağaloğlu'nda kırtasiye işleten esnaflardan Mehmet Özkurt Kırtasiyede durum şu an yüzde 50'nin altında. Bir hareketlilik yok. Eskiden çok daha yoğundu. Kapının önünde kuyruk olur yüzde yüz satış yapardık. Şimdi yüzde 50'nin altında satış yapıyoruz. Kimi dükkanlar da kapalı. Bazı esnaflar kendi koruma amacıyla açmıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar da mahallesinde dükkanlardan alıyor alışverişini tamamlıyor dedi.

MARKETLERDE SATILAN KIRTASİYE ÜRÜNLERİ DE SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Cağaloğlu'nda esnaf Sercan Acar ise marketlerin de kırtasiye malzemesi satmasının satışlarını etkilediğini belirterek, Koronavirüs nedeniyle işler çok kötü şu anda. Diğer sınıfların açılmaması haliyle bizi etkiliyor. Normal zamanda raflarımız iki üç defa boşalır dolar, şimdi mallarımız olduğu gibi raflarda duruyor. Öte yandan kırtasiye ürünlerini sadece kırtasiyecilerin satmaması da bizi etkiliyor. Marketlerde, pazarcılara kadar herkes satıyor diye konuştu.

Murat Erdoğan da, Şu an durum kötü, umutla dağıtılacak listeleri bekliyoruz. Pandemi olmasaydı bu kapıdan içeri zor girilirdi. Tüm marketler kırtasiyeci oldu. Toptancılar marketlere satmasa tüm kırtasiyecilerde işler yolunda olurdu ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tatil operatörünün müşterileri farklı otele yönlendirdiği iddiası
20 Eylül 2020 16:03		 Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
19 Eylül 2020 21:55
Antalya, 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı
19 Eylül 2020 16:58		 Yenilenebilir enerjiye destek
19 Eylül 2020 08:11
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
18 Eylül 2020 23:29		 Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor
17 Eylül 2020 23:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
17 Eylül 2020 21:39		 Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak
17 Eylül 2020 21:37
Hazır giyim sektörü yaralarını 'medikal tekstil'le sardı
17 Eylül 2020 19:56		 'Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı'
17 Eylül 2020 12:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı18:57 - Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu18:45 - Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı18:43 - Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu18:33 - Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı18:30 - Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor
18:29 - Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu18:11 - Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik18:06 - Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti18:02 - Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı17:48 - Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı17:37 - İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi
17:29 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü17:24 - Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi17:22 - MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak17:04 - Kadın öğretmenlerden örnek davranış17:00 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16:58 - Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
Maske'de filtre endişesi... 'Cep'ine bak maskeyi al
Yerli otomobil ile yeni değişiklikler de hayatımıza girecek
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugün olsa tarikata yine giderim 2
lavabo lavabo nerde remix 1
yüz yüze eğitim 2
entropi ve kaos 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 1
Umudunu Kaybetme 2
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 3
nazım sangare 3
iç savaş 1
masterchef 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam