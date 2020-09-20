Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu

Amatör olarak başladığı gitar çalma merakını konservatuar eğitimiyle devam ettiren 19 yaşındaki Sarıgül, Florida Gitar Yarışması'nda zorlu rakipleri arasından sıyrılıp, 25 yaş altı kategorideki en küçük yarışmacı olarak birincilik ödülünü kazanmayı başardı.

Sarıgül, yarışmalarda elde ettiği başarıları ve gitar tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Ağabeyine özenerek gitar çalmaya başladığını ve konservatuvar sınavlarına 5. sınıfta girdiğini, yüksek bir burs alınca da ailesinin müzik okumasını desteklediğini belirten Sarıgül, tam burslu eğitim gördüğü okulunda gitarın yanı sıra piyano eğitimi aldığını kaydetti.

Sarıgül, ailesinde Türk Armoni Yıldızları'nda saksafon sanatçısı ağabeyinden başka sanatçı olmadığını, klasik müziği çok sevdiğini ve gitara böyle bağlandığını söyledi.

Kendi branşındaki müzik yarışmalarını sıkı takip ettiğini dile getiren Sarıgül, "Takip ettiğim bir yarışmaydı Florida Gitar Yarışması. Instagram ve Facebook adreslerinde yarışma ilanını okudum ve pandemi nedeniyle online olduğunu gördüm. Müracaat ettim ve ilk aşamayı geçtim. 26 ülkeden çok sayıda sanatçı arasından 10 kişi finale kaldık 25 yaş altı kategoride. Gönderdiğim final kaydıyla da birinci seçildim." dedi.

Klasik gitar çalan Sarıgül, yarışmalara gönderdiği ve oralarda çaldığı parçaların müzikal olmasına dikkat ettiğini, yüksek kalitedeki eserleri seçmeye çalıştığını bildirdi.

Bilkent Üniversitesinin, yarışma kayıtlarını yaparken stüdyolarını kullanmasına izin verdiğini belirten Sarıgül, bunun kendisi için büyük şans olduğunu kaydetti.

"Avrupa'nın en iyi gitaristi"

Amatörken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yarışmalara iki kez girdiğini ve birincilik aldığını bildiren Sarıgül, Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarının düzenlediği yarışmaya da iki kez katılıp birincilik ve ikincilik başarısı elde ettiğini söyledi.

İstanbul Klasik Gitar Yarışması'nda iki kez birincilik kazandığını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

"İstanbul Cemal Reşit Rey Yarışması'nda birinciliğim var. 23 ülkenin kendi yerel seçmelerinde birinci olan gitaristler arasından, Ekim 2019'da Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen 18-23 yaş arası kategoride 'Avrupa'nın en iyi gitaristi' seçildim. Geçen aylarda Montenegro Gitar Yarışması'nda yaş sınırı olmayan kategoride ikinci oldum. Son olarak da Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldum. Bin dolar gibi para ödülü aldım."

"Klasik gitarın sesini duyduğumda kalbim ısındı"

Küçük yaşta klasik müzikle yetiştiğinden gitarın klasik yönünü her zaman tercih ettiğini belirten Sarıgül, "Gitar deyince herkesin aklına Akdeniz yaz akşamları geliyor. Ama işin bir de klasik gitar yönü var. Klasik gitarın sesini duyduğumda, kelimelerle tarif edemem, kalbim ısındı ve çok mutlu oldum. 'Kesinlikle bu benim enstrümanım.' dedim." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, yoğun çalışmalarını usta sanatçı Kağan Korad ile sürdürdüğünü dile getirdi.

Bilkent'in lisans bölümüne hazırlanırken, geçen ay hayatını kaybeden gitar sanatçısı Soner Egesel ile çalıştığını belirten Sarıgül, merhum hocası için şunları kaydetti:

"Soner hocam, ilk profesyonel gitar hocamdı. Kendisi tanıyabileceğim en cana yakın, en samimi, en şakacı, güler yüzlü hocalardan birisiydi. Tertemiz bir kalbi vardı. Çok üzüldüm vefatına. Çok güzel anılarla anılacak. Beni de üniversiteye hazırlamıştı. Yolumu çizen en önemli insanlardan birisiydi. Amerika'da yaşayan gitar sanatçımız Celil Refik Kaya da Soner hocamızın öğrencisiydi. Çok büyük başarılar elde etmişti. Üst düzey gitarcılar elde eden bir hocamızdı."

"Konser sanatçısı, solist olmak istiyorum"

Özberk Miraç Sarıgül, sahnede bulunmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Konser sanatçısı, solist olmak istiyorum. Orkestraların önünde tek başıma solist olarak konserler vermek arzum. Akademisyen olup öğrenciler yetiştirmeyi de hedefliyorum. Akademisyenlik ile solistliği bir arada yürütebilmek güzel olacaktır." diye konuştu.