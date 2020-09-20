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Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor

Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun teknoloji firmaları ile üniversitelerin güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği "solar simülatör" cihazı, yurt dışından da talep görüyor.
 20 Eylül 2020 18:30
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Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun teknoloji firmaları ile üniversitelerin güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği "solar simülatör" cihazı, yurt dışında da ilgi görüyor.

Fırat Teknokent çatısı altında kurduğu şirketi vasıtasıyla geliştirdiği teknolojik ürünlerin seri üretimini gerçekleştiren Yakuphanoğlu, güneş pilleri ve panellerinin verimliliği ile elektriksel performanslarının belirlenmesinde kullanılan yerli "solar simülatör" cihazını 3 yıl önce üreterek Türkiye'deki bilim insanlarının kullanımına sundu.

Yüksek maliyetli ithal cihazlara alternatif ürettiği solar simülatörü Ar-Ge çalışmaları ile daha da geliştiren Yakuphanoğlu, geliştirdiği tam otomatik modeli yurt dışına ihraç ediyor.

Yakuphanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak artan enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların tükenişi ve oluşturduğu çevre kirliliğinin ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğini belirtti.

Yenilenebilir enerjide en büyük potansiyelin güneş enerjisi olduğunu, bu bakımdan güneş enerjisinden maksimum verimlilikte faydalanabilmek amacıyla üretilen güneş pillerinin geliştirilmesinde solar simülatör cihazına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yakuphanoğlu, 3 yıl önce "ilk solar simülatör cihazı"nı ürettiklerini anımsattı.

"O yıllarda ürettiğimiz cihaz herhangi bir güneş pilinin elektriksel özelliklerinin testini manuel olarak yapıyordu ve özellikleri mevcut piyasada bulunan cihazlarla aynıydı." diyen Yakuphanoğlu, daha sonra bunun performansını artırmak amacıyla yeni teknik özellikler cihaza kazandırarak tam otomatik analiz yapabilen solar simülatörü yaptıklarını bildirdi.

Mevcut cihazınotomatik olarak ışık şiddetini ayarlayabilme, akım voltaj eğrisini alma, güneş pilinin güç voltaj eğrisini alma, güneş pilinin fotovoltaik mekanizmasını analiz etme gibi güneş pili ile ilgili bütün parametreleri hesaplayabildiğini aktaran Yakuphanoğlu, "İthal cihazlarda bu özelliklerin bir kısmı bulunurken yerli cihazımız, bir start tuşuna basarak herhangi bir güneş pilinin tüm elektriksel analizlerini aynı anda yapabiliyor." diye konuştu.

Yurt dışından talep gördü

Yakuphanoğlu, 3 yıl öncesine kadar Türkiye'deki bilim insanlarının güneş pili araştırmalarında ihtiyaç duyduğu bu cihazı yüksek maliyetlerle yurt dışından satın aldıklarını anlattı.

Yerli cihaz sayesinde bu ithalatın önüne geçerek milli gelirin yurt içinde kalmasını sağlamalarının yanı sıra hem ekonomik hem de üstün özellikleri ile cihazın yurt dışından da talep görmeye başladığını aktaran Yakuphanoğlu, şöyle devam etti:

"Cihazımızı ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi, Avrupa'da özellikle Avusturya'daki Linz Johannes Kepler Üniversitesi, Suudi Arabistan'daki Kral Abdülaziz Üniversitesine ve Pakistan gibi farklı ülkelerdeki üniversitelere ihraç ediyoruz. Cihazımızın teknik özellikleri mevcuttaki cihazlardan daha yüksektir dolayısıyla bilim insanları cihazımızı kolaylıkla tercih edebilmektedir."

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, geliştirdiği solar simülatör cihazı ile 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada "Full Otomatik Solar Simülatör Sistemi Projesi" kapsamında gümüş madalya kazandığını kaydetti.

Güneş enerjisinden düşük maliyetle yüksek kapasitede yararlanmak gerekiyor

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise üniversitelerin üstlendiği en temel görevin ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu bilgili ve becerikli iş gücünü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırma sonuçları üreterek bunları ülke sanayisine kazandırmak olduğunu vurguladı.

Bu bakımdan üniversitelerde görev alan akademik personele büyük bir sorumluluk düştüğünü aktaran Göktaş, bu sorumluluğun bilincinde olarak araştıran, geliştiren ve üreten akademisyenlerin ülke için değerli olduğunu ifade etti.

Göktaş, bu anlamda Yakuphanoğlu'nun geliştirdiği solar simülatör cihazının hem Türkiye'de hem de dünyadaki güneş pili araştırmalarına ışık tutacağını belirterek, "Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisinin her yıl bir önceki yıla göre daha da arttığını görüyoruz. Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açığın kapatılmasında yerli ve temiz enerjiye geçilmesi şart." diye konuştu.

Bunun için de en önemli kaynağın güneş enerjisinden daha düşük maliyetlerle daha yüksek kapasitede faydalanmak olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Güneş enerjisinin temeli olan güneş pili ve güneş panelleri ile bunların test cihazlarının üretilmesi şart. Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Ankara'da açılışını yaptığı yerli güneş pili ve güneş paneli üretecek entegre fabrika bu anlamda bizleri hem heyecanlandırmış hem de gururlandırmıştır. Yakuphanoğlu'nun güneş pili ve güneş panellerinin test edilmesinde kullanılan ilk yerli solar simülatör cihazını üretip, bunu hem ülkedeki hem de yurt dışındaki bilim insanlarının kullanımına sunmuş olması bizi gururlandırıyor. Üniversitelerimizde ülke ekonomisine fayda sağlayacak bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum."
Anadolu Ajansı
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