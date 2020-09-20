Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu
|20 Eylül 2020 18:43
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İzmir'in Foça ilçesinde bir emekli öğretmen, evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.
Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki 2 katlı evinde kalan emekli öğretmen Tevfik Y'den (64) haber alamayan yakınları, durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi.
Eve giden arkadaşları Tevfik Y'i kanepede hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Tevfik Y'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Tevfik Y'a ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasbedildiğini değerlendiren jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.
Tevfik Y'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tevfik Y'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi.
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