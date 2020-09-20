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Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Doğada kendiliğinden yetişen ve kırsal mahallelerdeki Manisalı kadınlar tarafından toplanan 350 ton çitlembik, çoğunlukla ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor.
 20 Eylül 2020 18:57
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Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu

Doğada kendiliğinden yetişen çitlembik, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki kadınlarının gelir kapısı oldu.

Demirci ilçesini çevreleyen yayla ve kırların vazgeçilmezi hatmi çiçeği, kekik ve papatyanın yanı sıra çitlembik de yöre halkının önemli gelir kaynakları arasına girdi. Eylülde rengi yeşile dönmeye başlayan çitlembik, sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar tarafından toplanıyor.

Çuvallara konulan çitlembikler, evlere getirilerek kızılları ve yapraklarının ayrılması için yıkanıyor, ardından da kuruması için güneşe seriliyor.

İlçe merkezinin yanı sıra Kulalar, Sevinçler, Esenyurt, Mezitler, Boyacık ve Kerpiçlik başta olmak üzere bölgedeki 40'a yakın mahallede çitlembik hasat ediliyor. Bu yıl 350 ton rekoltenin beklendiği ilçeden toplanan çitlembikler, çoğunlukla İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik sanayisi firmalarına gönderiliyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Hüseyin Akdere, AA muhabirine, doğada kendiliğinde yetişmiş 20 milyon çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirtti.

Ağacın hızla yayılma özelliği olduğunu dile getiren Akdere, üreticilerin peyderpey çitlembiğe "göz aşısı" yaparak bunları Antep fıstığı verir duruma getirdiğini söyledi.

Çitlembiğin kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığına dikkati çeken Akdere, "Özellikle kadınlarımız çitlembikten para kazanıyor. Bu sezon kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor. 350 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerimiz daha iyi kazanç için Antep fıstığı aşısı uyguluyor. Her yıl 150 ila 200 bin arasında fıstık aşılaması yapılıyor. Buna Ziraat Odası olarak biz de katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Kırdaki ağaçlardan çitlembik toplayan Ayşe Kavak, eylülün gelmesiyle zorlu mesailerinin başladığını vurguladı.

Çitlembiğin kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Kavak, "Elde ettiğimiz kazançla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu yıl 15 liradan satmaya başladık. Geçen yıl 5 bin lira kazandım. Bu yıl geçen yılın üzerine koymak için çalışıyorum. Şu ana kadar 10 çuval çitlembik topladım." diye konuştu.

Sevinçler Mahallesi Muhtarı Halil Yetiş de çitlembik sezonunun açılmasıyla neredeyse tüm kadınların yaylalara hasada çıktığına işaret ederek, geçen yıl mahalle olarak üründen 200 bin lira kazandıklarını kaydetti.

Gülşen Karaşahin de çitlembik toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıktıklarını anlattı.

İşlerinin yorucu olduğunu dile getiren Karaşahin, "Zor ama bizim için iyi bir kazanç kapısı. Topladığımız çitlembiklerin çoğunu satıyorum. Birazını da kendimiz için ayırıyorum. Kahvesini yaparız, çerez olarak da tüketilir." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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