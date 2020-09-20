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'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya pedal çevirdiler

Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek, 'Van Gölü Koruma Kanunu'na hız vermek isteyen 20 Van Gölü Aktivisti, 10 Eylül'de Van'dan çıktıkları yolu Ankara'da sonlandırmayı hedefliyor.
 20 Eylül 2020 19:13
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'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya pedal çevirdiler

Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek, 'Van Gölü Koruma Kanunu'na hız vermek isteyen 20 Van Gölü Aktivisti, 10 Eylül'de Van'dan çıktıkları yolu Ankara'da sonlandırmayı hedefliyor.

Van'dan 10 Eylül'de bisikletleriyle yola çıkan ve son durak olarak belirlenen Ankara'ya ulaşmak için yaklaşık bin 200 kilometrelik bir yol kat eden Van Gölü Aktivistleri, Kırıkkale-Ankara yolu güzergahında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Van Gölü'nün her geçen gün daha da kirlendiğine dikkat çeken her yaş grubundan aktivistler, gölün korunarak gelecek nesillere aktarılması için farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Van 100. Yıl Üniversitesinde öğretim görevlisi ve aynı zamanda Van Gölü Aktivistleri Derneğinin Başkanı Erdoğan Özer önderliğindeki grubun yarın Ankara'da olması ve siyasilerle görüşmesi bekleniyor.

"Van Gölü, 20 yıl içinde ölecek"

Yaklaşık bin 200 kilometrelik yolu bitirmeye yakın olduklarını aktaran Dernek Başkanı Özer, "Bugün 11'inci gün. Günde ortalama 100-120 kilometre kat ederek bisikletlerle pedalladık. Amacımız; Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekme. Van Gölü, yüz binlerce yıllık bir geçmişe sahip özel bir yer. Gölümüz kapalı bir havza olduğu için maalesef kirlenmekte, arıtma tesisleri yeterli derecede çalışmamakta. Derelerden gelen kirlilik de söz konusu. Göl, ciddi bir kirlenmeyle karşı karşıya. Şu anda Van Gölü'ne saniyede bin 800 litre kanalizasyon suyu ve atık sular akıyor. Biz bu kirliliğe farkındalık oluşturmak istedik. Van Gölü maalesef bilim adamlarının tahminlerine göre 20 yıl içerisinde ölecek. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Aslında Van Gölü ile ilgili yapılan bazı çalışmalar var. Meclise de birkaç defa önerge verildi. Araya seçimler ve farklı sorunlar girince bu önergeler geri planda kaldı" diye konuştu.

"Sesimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istiyoruz"

Van Gölü'nün çok hızlı bir şekilde kirlendiğine değinen Özer, 'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganlarıyla yola çıktıklarını söyledi. Özer, Van Gölü'yle ilgili araştırma yapan bilim adamlarının, 20 yıllık bir süre içerisinde gölün kuruyacağına dikkat çektiklerini söyleyerek, "Göl, çok hızlı bir şekilde kirleniyor. Göl kuruduktan sonra ülkemizin bütün ekonomisini de bu yola sevk etsek maalesef bir sonuç elde edemeyeceğiz. Kaybetmeden bir çözüm bulunsun diye biz yola çıktık. 20 kişilik bir ekiple pedallıyoruz. Ankara'ya yaklaşık 50 kilometre kaldı. 'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya ulaşmayı hedefliyoruz. Farkındalığı yaparken çağımızın en güzel ulaşım aracı olan bisikleti tercih ettik. Hem doğayla barışık bir ulaşım aracı hem de sosyal mesafeyi korumak istedik. Bizler hep maskeliydik ve sürekli maskemizi tazeledik. Yol güzergahında çok güzel anılar biriktirdik. Van ve Bitlis'in gücünü alarak Ankara'ya geliyoruz. Biz aslında sesimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla bu çalışmaların tümü hızlanacaktır. Van Gölü sadece Vanlıların ve Bitlislilerin değil, tüm Türkiye'nindir. Bu zenginlik, tarih hepimizindir" şeklinde konuştu.

"Van gölü büyük bir nimet"

Van Tatvan'dan yola çıkan ve grubun en küçük üyelerinden olan Bünyamin Ece, bisiklet sürmenin öneminden bahsederken yine grubun en küçük üyelerinden olan Enes Ece, "Van Gölü büyük bir nimet. Herkesin gölü temiz tutmasını istiyorum" dedi.

Van Gölü alarm veriyor

Van Gölü Aktivistleri Başkan Yardımcısı Serkan Seyyahoğlu, İran'da kuruyan Urmiye Gölüne dikkat çekerek, "'Van Gölü Koruma Kanunu'nu talep etmek için yoldayız. Çok dik rampaları pedallamak zorunda kaldık. Yolda zor zamanlar ve güzel anlar yaşadık. İnsanlarla tanıştık ve onların desteklerini aldık. Tek temennimiz, 'Van Gölü Koruma Kanunu'nun bir an evvel çıkması. Van Gölü kirliliği gün geçtikçe artıyor. Geçenlerde göl 200 metreye kadar çekildi. Bu çok ciddi bir alarm. Yanı başımızda İran'da Urmiye Gölü vardı, o kurudu Van Gölü'nün de aynı kaderi yaşamaması için biz de Ankara'ya geldik. İnşallah sesimiz Cumhurbaşkanımıza ulaşır" diye konuştu.

"Binlerce insan bizden sevinçli haber bekliyor"

Grubun en yaşlı üyesi 65 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Şerefoğlu, daha önce Van Gölü çevresini bisikletle 5 defa dolaştığını söyleyerek, "Ahlat'tan geliyorum. Biz Van Gölü'ne gönül veren insanlarız. İlk defa böyle bir eyleme başvurduk. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve emirleriyle 'Van Gölü Koruma Kanunu' devreye girecek. Binlerce insan bizden sevinçli haber bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Grubun 21 Eylül Pazartesi günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Van Gölü'ndeki kirliliğin giderilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla da görüşülecek.
İhlas Haber Ajansı
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