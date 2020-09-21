60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama

"60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, haftalık ders programı yapılabilir mi?" başlıklı haberimizde; "60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, öğretmen ihtiyacı doğurmamak adına, haftalık ders programı yapılarak, uzaktan eğitimle ilgili ders yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmalıdır." şeklinde açıklamalarda bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.09.2020 tarih ve 12488298 sayılı yazılarıyla konuya açıklık getirmiştir.

İşte o yazı;

Söz konusu yazıda; "Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan öğretmenlerden, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde görevlerine devam etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğinizce değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarında bulunulmuştur.

Ahmet KANDEMİR