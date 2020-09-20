Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu
|20 Eylül 2020 19:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genç ilçesinde doğal gaz meşale yakma törenine katıldı.
Yılmaz, Genç İlçe Belediye Başkanlığınca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarla Genç ve Bingöl Organize Sanayi Bölgesinin doğal gaza kavuştuğunu söyledi.
Doğal gaz sayesinde artık çok daha ucuz şekilde vatandaşın ısınacağını aktaran Yılmaz, hava kirliliğinin de önleneceğini dile getirdi.
Türkiye'nin son dönemlerde Karadeniz ve Akdeniz'de başlattığı doğal gaz arama çalışmalarına değinen Yılmaz, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz biz, doğal gazı ithal ediyoruz ama son dönemlerde Oruç Reis gibi gemilerimizle, Barbaros Hayrettin Paşa gibi Sismik gemilerimizle, Yavuz, Fatih gibi sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni kaynaklar arıyoruz ve çok şükür Karadeniz'den ilk müjdeli haberi aldık. 320 milyar metreküplük bir kaynak bulunmuş oldu."
Yılmaz, Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin 2023'te tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu bir taraftan cari açığımız azaltacak diğer taraftan da Türkiye'nin belli ülkelere bağımlılığını azalttığı için uluslararası ilişkiler anlamında da çok daha bağımsız, rahat konuma ülkemizi taşımış olacağız."
Törene AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Kaymakamı Arif Gül, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de katıldı.
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