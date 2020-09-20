Çamaşır makinesi patladı, evleri küle döndü
|20 Eylül 2020 20:01
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Bakırköy'de bir evdeki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Gülistan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairedeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu çıkan yangında mahalle sakinlerini sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası daireden yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası son buldu.
Öte yandan çamaşır makinesinin çalıştığı esnada patlaması sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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