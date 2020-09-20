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Kardiyologlar 3 gün sanal platformda güncel konuları tartıştı

Kardiyovasküler Akademi Dijital 2020 Kongresi'ne başkanlık eden Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük:- "Özellikle aralıklı açlığın kardiyak sistem üzerinde olumlu yönlerinin olacağının, ketojenik diyeti ise uzun dönemli uygulayan kişilerde kan kolesterol düzeylerinin bozulabileceğinin altı çizildi"
 20 Eylül 2020 20:31
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Kardiyologlar 3 gün sanal platformda güncel konuları tartıştı

Kardiyovasküler Akademi Derneğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal platformda gerçekleştirilen Kardiyovasküler Akademi Dijital 2020 Kongresi tamamlandı.

Prof. Dr. Oktay Ergene ve Prof. Dr. Ömer Kozan'ın liderliğini yaptığı derneğin, Türkiye'nin öncü kardiyologları ve çok sayıda kardiyoloji uzmanının katılımıyla düzenlediği kongre 3 gün sürdü.

Alanla ilgili güncel konuların tartışıldığı kongreye, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük başkanlık etti.

AA muhabirine kongre hakkında bilgi veren Özlük, "Türkiye'nin ilk dijital kardiyoloji kongresi" olma özelliğine sahip e-kardiyoloji kongresinin ülke için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Özlük, kongrenin kardiyoloji akademi camiasına farklı bir soluk getirdiğini anlattı.

Türk hekimleri olarak öğrenme ve öğretme sevdalarından asla vazgeçmediklerini vurgulayan Özlük, "Pandemiden çok etkilenmekle birlikte umutsuzluğu seçmedik ve bilimselliğimizi koruyarak, üst düzey teknoloji imkanlarını kullanarak, genç kardiyoloji hekimlerine ulaştık. Kardiyoloji alanındaki tüm yenilikleri ve tartışmalı konuları usta hocalarımız ve genç akademisyenlerle tartıştık. Bu duruşumuzla da genç arkadaşlarımıza örnek olmak ve moral olmak istedik."

Özlük, zengin ve bilimsel içerikle desteklenen bu sanal kongrede, sempozyumlar, bilgi güncellemeleri, günlük uygulamadaki gelişmeler, vaka üzerinde görüşler, girişimsel kardiyoloji gibi farklı başlıklar altında toplantılar gerçekleştirildiğini aktardı.

Kongrenin, yabancı hekimlerle yürüttüğü uluslararası kongresinin de benzer tarihlerde tüm dünyadan katılımlarla gerçekleştiğini bildiren Özlük, şunları kaydetti:

"Kongrede en dikkat çekici konulardan biri de Prof. Dr. Mehdi Zoghi yönetiminde, ilerleyen beslenme konusuydu. Kardiyologlar, aralıklı açlık, ketojenik diyet ve taş devri diyetlerin olumlu ve olumsuz noktalarını detaylı tartıştı. Özellikle aralıklı açlığın kardiyak sistem üzerinde olumlu yönlerinin olacağının, ketojenik diyeti ise uzun dönemli uygulayan kişilerde kan kolesterol düzeylerinin bozulabileceğinin altı çizildi."
Anadolu Ajansı
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