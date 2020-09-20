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Merdivenli şehrin çöpçü katırları, son mesailerini yaptı

Zonguldak'ta merdivenli ve dar sokakların yıllardır temizliğini yapan katırlar, emeklilik öncesi son mesailerini tamamladı. 11 katırla vedalaşan temizlik görevlileri, duygusal anlar yaşadı.
 20 Eylül 2020 20:59
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Merdivenli şehrin çöpçü katırları, son mesailerini yaptı

Kent merkezinde bulunan 19 mahalleden 6'sında bulunan merdivenli dar sokaklar ve yokuşlar 80 yıldır katırların yardımıyla temizleniyor. Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilen katırlar, kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakların bir asra yakındır temizliğinden sorumlu olarak çalışıyor. Temizlik görevlileri, katırlarla birlikte gece yarısından sabah 07.00'a kadar Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde yaklaşık 30 ton çöp topluyor.

EMEKLİLİK KARARINI BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Zonguldak Belediyesi, hayvanseverlerle birlikte yapılan çalışmanın ardından katırların görevine son vererek çalışan 11 katırın emekli edilmesine karar verdi. Belediye başkanı Ömer Selim Alan, yapılan törenle katırların 20 Eylül itibariyle emekliye ayrılacağını açıkladı. Katırların, bakımıyla ilgilenecek gerekli şartları taşıyanlara ücretsiz verileceği de ifade edildi. Katırların yerine, yeni alınan çöp kamyonetlerinin görev yapacağı öğrenildi. Ayrıca sokaklarda düzenleme yapılarak, yeni konteynerler de konuldu.

SON KEZ GÖREVE ÇIKTILAR

Katırlar, 20 Eylül Pazar sabaha karşı son mesailerini yapmak için özenle hazırlandı. Temizlik görevlileri, görev öncesi son hazırlıklarını yaptıkları sırada duygusal anlar yaşadı. Bazı görevlileri, katırları öperek sevdi. Katırlar, yıllardır birlikte çalıştıkları işçilerle birlikte belirlenen sokaklarda son temizliklerini yaptı.

DUYGULANDILAR

İşçilerden Şaban Köse, 10 yıldır görev yapan 'Kadir' isimli katırdan ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Katıra sarılarak duygu dolu anlar yaşayan Köse, "Hayvanları çok seviyorum. Caddede hepsi bizle beraber yağmur fırtına demeden çalışıyor. Ayrıldığımız için üzülüyorum tabii. Sonları iyi mi olur kötü mü olur, bunu bilmek istiyorum bir tek. İnşallah ömürlerini güzel geçirirler. Bizim katırımız 22 yaşında. Bir 10 yıl daha yaşar diye düşünüyorum, Allah uzun ömür verirse" dedi.

Şerafettin Aydemir de 'Fadime' ismini verdiği katırla 12 yıldır birlikte çalıştığını söyleyerek, "Ekmek paramızı bunlarla kazandık. Bir arkadaş gibi olduk. İnsan üzülüyor tabii. Dışarıdan gelenler 'kaçıncı asırdayız, bu devirde böyle kaldı mı?' diye düşünebiliyor. Dışarıdan misafir böyle düşünüyor ama Zonguldak'ın nasıl olduğunu, merdivenlerini bilmeyenler böyle düşünebilir" diye konuştu.

DHA
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