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Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı

Rusya'nın Tu-160 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları 25 saatten fazla havada kalarak kendi rekorunu egale etti.
 20 Eylül 2020 21:05
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Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi (NTSUO) Komutanı Sergey Kobylash, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-160 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Kuzey Buz Denizi, Pasifik Okyanus, Karadeniz, Laptev Denizi, Doğu Sibirya, Çukçi Yarımadası ve Barents Denizi'nin tarafsız sularında keşif ve inceleme uçuşları yaptığını söyledi.

Kobylash açıklamasında, "Bugün Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçakları ile iki uzun menzilli uçuş ekibi, uçuş menzili ve süresi bakımından yeni bir rekora imza attı. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin pilotları, 20 bin kilometreden fazla yol kat ederek 25 saatten fazla havada kaldı" diyerek şu ana kadar bu sınıftaki hiçbir uçağın bu kadar uzun süreli uçuş yapamadığına dikkat çekti.

Daha önceki rekoru 24 saat 24 dakika

Açıklamada uçakların uçuşları sırasında 6 adet İl-78 tipi uçakların 3 kez yakıt ikmali desteği verdiği ve uçuşlara eşlik ettiği belirtilirken, "Rotanın belirli aşamalarında Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarına Su-35S avcı uçaklarının yanı sıra yabancı ülkelerin uçakları da refakat etti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 2 adet Tu-160 tipi uçaklar kendi rekorunu kırarken bir önceki rekorunu 2010 yılında 24 saat 24 dakika süre boyunca havada kalarak ilan etmişti.
İhlas Haber Ajansı
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