1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan DEAŞ'lı terörist, Hatay Jandarma personeli tarafından yakalandı.
 20 Eylül 2020 21:26
Yazdır
DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan DEAŞ'lı terörist, Hatay Jandarma personeli tarafından yakalandı.

Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Mehmet Cüneyd, illegal yollardan Hatay'a girmeye çalışırken, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18.09.2020 tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
20 Eylül 2020 18:02		 Cübbeli Ahmet'ten '150 dernek iç savaşa hazırlanıyor' sözlerine açıklama
20 Eylül 2020 14:56
MSB: Hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20 Eylül 2020 13:58		 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı
20 Eylül 2020 12:12
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
20 Eylül 2020 09:47		 Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 23:46
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama
19 Eylül 2020 20:25		 34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
19 Eylül 2020 18:40
FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı
19 Eylül 2020 17:48		 MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - 'Okul yöneticisine SMS'le bilgi verecek yazılım oluşturuldu'22:55 - Ceza yazılırken polisin dalgınlığını fırsat bilip kaçtı22:21 - Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu22:05 - Kadınların fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı21:53 - Rusya'nın Covid-19 için ürettiği aşı sadece 168 hastada denendi21:49 - 200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor
21:46 - Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri21:38 - TEKNOFEST kapsamındaki İHA yarışları tamamlandı21:37 - ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi21:35 - Vali uyardı: Bundan sonra 44 bin 245 Lira ceza kesilecek21:26 - DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı21:05 - Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı
20:59 - Merdivenli şehrin çöpçü katırları, son mesailerini yaptı20:58 - Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşine dehşeti yaşattı20:50 - Eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı20:45 - Libya ile Türkiye orduyu geliştirme programını başlattı20:43 - Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi
20:42 - Sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor... İşte detaylar
YouTuber'lar aylık gelirde şirketleri bile geçti
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı
Rusya'nın Covid-19 için ürettiği aşı sadece 168 hastada denendi
FETÖ'nün hala karanlık yönleri var
Yunanistan'daki alçak manşetin altından o isimler çıktı
Veliler yanlış anladı, tek ilçeden beş bin başvuru yapıldı
Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
Kime gönül verdiyse hayatını zindan etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı oda 2
kırmızı değirmen 1
eran zahavi 1
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 2
neven subotic 1
19.09.2020 denizlispor vs trabzonspor maçı 2
anastasios bakasetas 1
nazım sangare 3
19.09.2020 trump'a suikast girişimi 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam