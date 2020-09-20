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TEKNOFEST kapsamındaki İHA yarışları tamamlandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Biz sizlerle beraber geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. O yüzden öneri geliştirmekten çekinmeyiniz. Bizden en çok istenen şey, uçaklarımızı üretme noktasında, 'Biz pilotaj eğitimi de almak istiyoruz' oldu. İnşallah gelecek yıl bunun eğitimini vereceğiz"
 20 Eylül 2020 21:38
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TEKNOFEST kapsamındaki İHA yarışları tamamlandı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmaları sona erdi.

Alleben Göleti'nde 15-20 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada, her bir kategoride birinci olanlar 20 bin lira, ikinciliği elde edenler 15 bin lira ve üçüncüler ise 10 bin lira ödül almaya hak kazandı. Yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ özel ödülünün sahipleri de belirlendi.

TÜBİTAK tarafından "Döner Kanat" ve "Sabit Kanat" kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'nda da öğrenciler kıyasıya mücadele ortaya koydu.

Uluslararası İHA Yarışması Performans Ödülleri'nde "Sabit Kanat" dalında birincilik ödünü Milli Savunma Üniversitesi HAZERFEN takımı, ikinciliği Bursa Teknik Üniversitesi LAGARİ takımı, üçüncülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi APİS-ARGE takımı elde etti.

"Döner Kanat" dalında ise birinciliği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İHAGER takımı, ikinciliği Bursa Uludağ Üniversitesi ULUCOPTER takımı, üçüncülüğü Gebze Teknik Üniversitesi GTU-AVES takımı elde etti.

Mansiyon ödüllerini "Sabit Kanat" kategorisinde Gaziantep Üniversitesi Hidden Danger takımı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sufai takımı, "Döner Kanat" kategorisinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi AHBVÜ İHA takımı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi VECHÜR 2020 takımı kazandı.

Yerli Yazılım ödülünü ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakuş takımı elde etti.

TUSAŞ Özel Ödülü "Sabit Kanat" kategorisinde Milli Savunma Üniversitesi HAZERFEN takımına, "Döner Kanat" kategorisinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi MOGER takımına verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri TEKNOFEST Ödül Töreni'nde verilecek.

- "Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, alışagelmiş yarışmaların dışında mühendislik ve teknoloji yarışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Küresel bir sorununun yaşandığı dönemde böyle etkinliğin düzenlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, bu süreci başlatmalarındaki en büyük gayelerinin Türkiye'nin kazanması olduğunu dile getirdi.

Bu yıl yarışmaya 101 takımın katıldığını ifade eden Mandal, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk kez lise öğrencilerimize yönelik yarışmamızı başlattık. Sizler bunu talep ettikçe bizler katkı ve destek vermeye devam edeceğiz. Kendimizi yenilemeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Biz sizlerle beraber geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. O yüzden öneri geliştirmekten çekinmeyiniz. Bizden en çok istenen şey, uçaklarımızı üretme noktasında, 'Biz pilotaj eğitimi de almak istiyoruz' oldu. İnşallah gelecek yıl bunun eğitimini vereceğiz."

Gaziantep Valisi Davut Gül de bu festivalde tarihe tanıklık ettiklerini belirterek, "Geçmişe baktığımızda çok sıkıntılı dönemlerde önemli kararlar alınıyor. 10 ila 50 yıl sonra sizin yaptığınız bu etkinlikler tarihin altın sayfalarında yerini alacak. Sizlerdeki o öz güveni, takım çalışmasını, Türkiye'yi daha ileriye götürme aşkını gördük." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de büyük bir beşeri sermayeye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bugün sizleri gördüğüm zaman memleket emin ellerde diyorum. Memleket sizlerle beraber güzel olacak. Bizim uzmanlaşmamız ve teknoloji açığımızı kapatmamız lazım. Kim o günün bilgisini elinde tutuyorsa o dünyanın sözünü söylüyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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