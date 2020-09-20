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Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri

Türkiye koronavirüs sonrası karantina kurallarının turizme zarar verdiği Avrupa ülkelerinden yaşayan vatandaşların bir numaralı tatill rotası olmaya devam ediyor. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre İspanya, Portekiz ve Fransa'da uygulanan karantina kuralları sebebiyle çoğu İngiliz turist sonbaharda da Türkiye'yi tercih edecek. İngiltere'de 8 Eylül'den 15 Eylül'e kadar yapılan aramaların yüzde 30'u Türkiye'de tatil hakkında oldu.
 20 Eylül 2020 21:46
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Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri

Türkiye, İngiliz turistler için sadece güvenli bir seyahat noktası değil, aynı zamanda sonbaharın en popüler tatil noktalarından biri olmaya devam ediyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre İspanya, Portekiz ve Fransa'da uygulanan karantina kuralları sebebiyle çoğu İngiliz turist sonbaharda da Türkiye'yi tercih edecek.

KARANTİNADAN ÖNCE SON TATİL

Yeni bir karantinadan önce son defa tatil planı yapan İngilizler gözünü Türkiye'ye çevirdi.

EN POPÜLER ROTA AKDENİZ VE EGE

TravelSupermarket verilere göre yapılan tatil aramalarında en popüler destinasyonlar Marmaris, Ölüdeniz ve Datça.

8 Eylül'den 15 Eylül'e kadar yapılan aramaların yüzde 30'u Türkiye'de tatil hakkında oldu.
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