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200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler Köyü Merkez Camisi, 200 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. İki asrı geçen zaman içerisinde çeşitli restorasyonlarla ayakta kalan çivisiz cami, adeta zamana meydan okuyor.
 20 Eylül 2020 21:49
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200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler Köyü Merkez Camisi, 200 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. İki asrı geçen zaman içerisinde çeşitli restorasyonlarla ayakta kalan çivisiz cami, adeta zamana meydan okuyor.

Resmi kayıtlarda inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Akçahatipler Köyü Merkez Camisi, iki asrı aşkın süredir cemaatini ağırlıyor. Anadolu'daki ahşap mimarinin iyi örneklerinden birini oluşturan cami, yapıldığı dönemden bugüne çevresindeki 10'u aşkın köye hitap ediyor. Çivisiz olarak yapılan caminin diğer camilerden farklı bir özelliğinin de namazda rüku ve secdenin daha kolay olması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli yapıldığı belirtildi. Camide iki asır önce yapıldığı düşünülen ahşap zikir tespihleri de özenle korunuyor.

Çeşitli dönemlerde restore ettirilerek adeta zamana direnen cami, köy ziyaretine gelen turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen caminin ahşap dış görüntüsü de izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Kendi çabaları ile camiyi restore ettirdiklerini belirten köy sakinleri ise yetkililerin cami için destek olmasını istedi.

"Caminin eksikliklerini köylü gidermeye çalışıyor"

Köy muhtarı Nizamettin Akkaya, caminin köylünün destekleri ile bugüne kadar gelebildiğini ifade etti. Caminin köye gelen herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Akkaya, yetkililerden destek beklediklerini belirterek şöyle dedi:

"Tarihi bir eser 200 yılı aşkın. Tüm köylere, çevreye hizmet eden uzun yıllar ayakta kalan, bakımını köyümüzün yaptığı fedakarlıkla bu zamana getirdiği camimiz halen daha dimdik ayakta durup halkımıza hizmet veriyor. 200 yıl önce yapılan bu camimiz çevre köylerde cami olmadığı için tüm köyler buraya geliyordu. Kalabalığa yetersiz gelince ikinci kat büyüklerimiz tarafından yapılıyor. O günden bugüne köyümüzce tamiri ve bakımı sürmüştür. Şu anda belki de Ankara'dan bu tarafa böyle cami yok. Biz şanslıyız. Aslında yetkililer de buraya geldiklerinde caminin harika olduğunu söylüyorlar. Ama destek görmüyor. Bir cam kırılsa, kiremit kırılsa köylümüz tamir ettirmeye çalışıyor. Bu caminin uzun yıllar daha ayakta durması için yardıma ihtiyacımız var. Milletvekillerimizden, bürokratlardan çok yardım istedik. Artık bu camimizin destek görmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Öte yandan, caminin benzerinin yapıldığı maketi de köy okulunda sergileniyor.
İhlas Haber Ajansı
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