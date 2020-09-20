Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

"Bize herhangi bir şey ulaşmadı." diyen Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini ifade etti.

Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Olumsuz bir durum söz konusu değil"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesi merkezli 5.1'lik deprem sonrasında kriz merkezinin toplandığını belirterek, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden her hangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Arkadaşlarımız irtibat halinde, Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ekiplerimiz, kaymakamlarımızla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar bir şey intikal etmedi. Bor merkezli bir deprem oldu. Araştırmalarımız sürüyor olumsuz bir durum söz konusu değil. Olay yeni olduğu için kriz merkezini topladık, gerekli haberleşmeleri yapıyoruz. Çok yeni olduğu için net bir şey söylemek doğru değil" diye konuştu.