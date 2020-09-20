Ceza yazılırken polisin dalgınlığını fırsat bilip kaçtı
Adana'da maske takmadığı için polisin para cezası uygulamak istediği kişi, polisin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı.
|20 Eylül 2020 22:55
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Adana'da maske takmadığı için polisin para cezası uygulamak istediği kişi, polisin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda maske denetimi yapan polis ekipleri, maskelerini düzgün takmayan Emre İ. ile Erkin D'yi durdurdu.
Erkin D, polisin para cezası uygulamak istemesi üzerine kimliğini vermek istemedi. Polislerle tartışan Erkin D. ekibin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı.
Emre İ'nin cep telefonundan aradığı Erkin D'nin geri gelmemesi üzerine polis ekipleri, maske takma kuralını ihlal ettikleri için Erkin D'ye 3 bin 200, Emre İ'ye ise 900 lira ceza uyguladı.
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