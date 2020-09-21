Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|21 Eylül 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
21 Eylül 2020 09:53
|Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29
|Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
21 Eylül 2020 09:00
|45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
21 Eylül 2020 08:40
|Beynin ilacını Türkiye'de bulacak
21 Eylül 2020 08:29
|Maskesiz vatandaş: Takmayacağım, her gün hap yutuyorum!
21 Eylül 2020 08:27
|Kütahya'da virüsten ölen kişi et aracında taşındı
21 Eylül 2020 07:48
|Niğde'de korkutan ikinci deprem
21 Eylül 2020 07:39
|Hastalarda 'akıllı bileklik' uygulaması yaygınlaşacak
21 Eylül 2020 07:15
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Eylül 2020 23:21