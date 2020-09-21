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PKK FETÖ'ye çalışmış: 15 Temmuz'da işbirliği yaptılar
İçişleri Bakanlığı'nın 6 dilde hazırladığı "Fetullahçı Terör Örgütü" kitabında FETÖ-PKK işbirliğine ilişkin detaylar da yer aldı. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için HDP Ağustos 2015'ten itibaren "öz yönetim" ilan etmeye, PKK da terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırmaya başladı.
|21 Eylül 2020 06:10
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İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 6 dile çevrilen FETÖ kitabında, FETÖ-PKK ittifakı gözler önüne serildi. Kitapta FETÖ-PKK ilişkisi, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası olarak ele alındı.
15 Temmuz öncesi FETÖ-PKK işbirliğine dair çeşitli emare ve bulgular olduğu aktarılırken, ilk emare olarak 18 Mart 2013'te bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder arasında gerçekleşen görüşme gösterildi.
Burada iki örgüt arasında "karşılıklı yanlış anlaşılma" olduğu gündeme geldi. İmralı görüşmelerinin, ittifak girişimlerinin vücut bulduğunu göstermesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.
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