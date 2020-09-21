Hastalarda 'akıllı bileklik' uygulaması yaygınlaşacak

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayılarında her gün rekor üstüne rekor kırılırken Türkiye'de de durum pek parlak değil. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, grip mevsimine de girilecek olması sebebiyle yılbaşına kadar olan sürecin salgındaki en kritik dönem olacağına dikkat çekti. Uzmanlar, salgının ilk aylarında maske ve mesafe kurallarına uyumun yüzde 90'lara kadar çıktığını ancak son günlerde uyum oranının yüzde 70'lere düştüğüne dikkat çekti. Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artışta bu durum da etkili. Bilim Kurulu toplantılarında "Vaka sayılarında düşme olması için nüfusun yüzde 90-95'inin maske takıp mesafe kuralına uyması lazım. Risk çok yükseldi. Ek tedbirler alınmalı" görüşü dile getirildi.

SİNYALİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Tedbirleri sıkılaştıracağız' şeklindeki açıklamasından sonra önümüzdeki günlerde il bazında yeni tedbirlerin gündeme geleceği belirtiliyor. Bazı illerde başlatılan 'HES kodu olmayanların kamu hizmeti alamaması' uygulaması kısa süre içinde Türkiye geneline yayılacak. Ayrıca, birkaç ilde başlayan 'akıllı bileklik' uygulaması da tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. Tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılacak. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.

POZİTİF HASTANIN ULAŞIMI

Bilim Kurulunun son toplantısında birçok ilde 'pozitif vakaların hastaneden toplu taşıma ile evine gittiği' yönünde bilgiler geldiğine dikkat çekildi. Kurul üyeleri "Sağlık Bakanlığı, sağlık il müdürlükleri, acil servisler ve hastanelere gerekli talimatı verdi. Test yapılan birim, test yaptığı kişinin ulaşımından da sorumlu olacak" dediler. Bu kapsamda, test sonucu pozitif çıkan hasta, özel aracı yoksa mutlaka hastane imkanları ile evine ulaştırılacak.