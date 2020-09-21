Niğde'de korkutan ikinci deprem
Niğde'den sabah saatlerinde bir son dakika deprem haberi daha geldi. Dün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Niğde'nin Bor ilçesi bu sabah da 4,1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı.
|21 Eylül 2020 07:39
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Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.
AKSARAY OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise deprimen Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.
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