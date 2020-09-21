Özel halk otobüsü şoföründen bisikletli kadına saldırı
|21 Eylül 2020 08:20
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İstanbul'da katlanan bisikletiyle belediye otobüsüne binen kadına Özel Halk Otobüsünün şoförü saldırdı. Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saldırı anına dair sosyal medyada paylaşılan videoda, şoförün bisikleti ile otobüse binen kadın yolcuya "Maymunluk yapıyorsun burada", "Bunun bir de inerkeni var" diye tehdit ettiği görülüyor. Şoför aynı zamanda kadın yolcuya "Ben sizi alkollü şekilde taşımıyorum. Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar" dediği duyuluyor.
Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi.
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