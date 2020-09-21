1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beynin ilacını Türkiye'de bulacak

Harvard Üniversitesi araştırmacılarından Nur Mustafaoğlu laboratuvarını Türkiye'ye taşıyor. Mustafaoğlu, beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların doğru noktaya ulaşmasını sağlayacak projesini Türkiye'de hayata geçirecek.
 21 Eylül 2020 08:29
Yazdır
Beynin ilacını Türkiye'de bulacak

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering'de sürdüren araştırmacı Nur Mustafaoğlu, laboratuvarını anavatana taşıyor. Bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature Research tarafından '2020 İlham Verici ve Yenilikçi Bilim Ödülleri'ne aday gösterilen altı kadından biri olan Nur Mustafaoğlu, kanser türlerinin erken teşhisini sağlayacak sensörü ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların doğru noktaya ulaşmasını sağlayacak projesini Türkiye'deki laboratuvarında hayata geçirecek.

Beynin kapıları

Nur Mustafaoğlu çalışmalarını ve hedeflerini Milliyet'e anlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Fizik Mühendisliği Bölümleri'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede nano bilim ve nano mühendislik bölümünde yüksek lisans eğitiminin ardından, 2012 yılında ABD'ye doktora çalışması için gittiğini belirten Mustafaoğlu şunları söyledi: "İlk olarak kanser hastalıklarının hassas bir şekilde ve erken teşhisi için nasıl aletler geliştirebiliriz veya nasıl bir teknoloji üretebilirim diye çalışmaya başladım. Ama özel ilgimden dolayı hocamın da önerisiyle beyin kan bariyerlerinde ilaç salınımları projesine de başladım. Daha sonra Harvard'a geçtiğimde bu benim ana projem haline geldi. Nasıl olur da beyin kan bariyerinden ilaç girişini sağlayıp beyin hastalıklarının tedavisini yapabiliriz sorusunu daha iyi anlayabilmek için yaşayan hücrelerden bir model oluşturmaya başladım."

Temel bir sorun

"Beyinle ilgili hastalıkların çoğunda ilaç tedavisinin olmamasının ana nedenlerinden biri, o ilaçların beyindeki bölgeye ulaşamıyor olması. Çünkü diğer organlardan farklı olarak beyni koruyan beyin kan bariyeri dediğimiz özel bir mekanizma var. Beyin kan bariyeri birçok ilacın, ki bu neredeyse şu an piyasada bulunan ilaçların yüzde 99'u, beyne ulaşmasını engelleyen biyolojik bir bariyer. Çok kabaca bir örnek verecek olursak; vücudunuza bir gram ilaç verdiniz diyelim bunun sadece bir miligramı beyninize ulaşıyor. Vücudunuza bu kadar yüksek miktarlarda ilaç vermek, diğer hücrelerinizi ve organlarınızı toksik bir seviyeye getirip onların hasar görmesine neden oluyor. Elbette bunu kimse yapmak istemiyor. Bu yüzden beyninizi açıp ameliyat olmak zorunda kalıyorsunuz ki bu da her durumda istenen bir durum değil. Kaldı ki alzheimer ve parkinson gibi birçok beyin hastalığında ameliyat bir opsiyon değil. Bu nedenle bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların beynin hastalıklı bölgesine ulaştırılabilmesi hala büyük bir sorun. İşte biz bunu nasıl çözebiliriz üzerine çalışacağız. 5-10 yıl içerisinde umuyorum ki belli sonuçlar elde etmiş olacağız."

Kanserin erken teşhisi için sensör projesi

Aynı zamanda başta meme kanseri olmak üzere bazı kanser türlerinin erken teşhisi için de bir sensör projesi üzerine çalıştıklarını dile getiren Nur Mustafaoğlu, "Hamilelik testi gibi herkesin kolay ulaşabileceği, evlerinde yapabilecekleri ucuz bir kit tasarlamaya çalışacağız. Bunu başarabilirsek erken teşhis ile bir çok kanser türünde tedavi de daha kolay ve zahmetsiz olacak. Böyle bir hayalim var umarım gerçek olur" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
21 Eylül 2020 09:53		 Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29
Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
21 Eylül 2020 09:00		 45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
21 Eylül 2020 08:40
Maskesiz vatandaş: Takmayacağım, her gün hap yutuyorum!
21 Eylül 2020 08:27		 Kütahya'da virüsten ölen kişi et aracında taşındı
21 Eylül 2020 07:48
Niğde'de korkutan ikinci deprem
21 Eylül 2020 07:39		 Hastalarda 'akıllı bileklik' uygulaması yaygınlaşacak
21 Eylül 2020 07:15
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
21 Eylül 2020 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Eylül 2020 23:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir09:55 - LPG tankerine arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti09:53 - Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı09:51 - Yerli otomobil TOGG'da atama09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu
09:36 - Çamlıdere'nin öğretmen isyanı!09:31 - Kitap fuarına özel 25 TL Hediye09:29 - Genç yetenekler geri dönüyor09:26 - İkinci el konut piyasasında yeni dönem09:25 - Enerjide hedef tam bağımsızlık09:21 - Yüz yüze eğitim başladı
09:19 - Dündar için geri sayım başladı09:16 - 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı09:16 - İstanbul'da Halk Ekmeğe zam09:10 - İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı09:03 - 'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'
09:00 - Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
Kamunun hala personel stratejisi yok
Niğde'de korkutan ikinci deprem
Abonelik iptalleri hala e-Devlet'e taşınamadı
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?
2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 3
sağlık çalışanlarının giydiği elbisenin ıslanması 1
alanyaspor 1
sokağa çıkma yasağı 1
anastasios bakasetas 1
Umudunu Kaybetme 2
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 1
15 dk farkla şehit sayılmaması 4
datura 4
halk pazarı 3
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 29 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam