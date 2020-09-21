1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BM tarihinde bir ilk! Erdoğan online zirvede konuşacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya ve ABD başkanlarının ardından üçüncü sırada konuşmasını yapacak.
 21 Eylül 2020 08:33
Yazdır
BM tarihinde bir ilk! Erdoğan online zirvede konuşacak

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75'inci Genel Kurulu sanal ortamda toplanacak. Toplantı her yıl ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenleniyor ve birçok dünya liderini bir araya getiriyordu. Yarın başlayacak Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki son durum, terörle mücadelede uluslar arası iş birliği konularında mesajlarını verecek.

Eski AB Bakanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Volkan Bozkır'ın başkanlığında toplanacak olan 75. Genel Kurul'a önceden hazırlanan video mesajlar gönderilecek. Her ülkenin temsilcisi BM Genel Kurul Salonu'nda, devlet ve hükümet başkanlarının mesajını sunacak.

Erdoğan 3. sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yarın yapacak. Erdoğan, 3. sırada konuşacak. Erdoğan'dan önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump bir konuşma yapacak. Trump'tan sonra konuşmasını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Doğu Akdeniz'deki tartışmalara değinecek. Erdoğan, koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine ve aşı geliştirme-dağıtım çalışmalarında adil yaklaşımlara vurgu yapacak. Erdoğan'ın her BM konuşmasında dikkat çeken bölümlerden olan Filistin sorunuyla ilgili olarak da yine özel bir bölüm ayırması bekleniyor. İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ve ülkelere yönelik de eleştirilerini dillendirmesi bekleniyor.

Hafta sonunu BM konuşmasının ana çerçevesini belirlemek için çalışarak geçiren Erdoğan, konuşmasında ayrıca Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde etkin rol oynayabilmesi ve mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğine yine vurgu yapacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya konusunda doğru bilinen yanlışlar
21 Eylül 2020 07:05		 Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
21 Eylül 2020 06:40
21 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Eylül 2020 00:02		 'Okul yöneticisine SMS'le bilgi verecek yazılım oluşturuldu'
20 Eylül 2020 22:59
Libya ile Türkiye orduyu geliştirme programını başlattı
20 Eylül 2020 20:45		 Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı
20 Eylül 2020 19:06
Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı
20 Eylül 2020 17:48		 İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi
20 Eylül 2020 17:37
'Tarih'te olmayan bir kuşatma ile karşı karşıyayız'
20 Eylül 2020 16:55		 Yunanistan Cumhurbaşkanı yine çizgiyi aştı
20 Eylül 2020 16:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir09:55 - LPG tankerine arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti09:53 - Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı09:51 - Yerli otomobil TOGG'da atama09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu
09:36 - Çamlıdere'nin öğretmen isyanı!09:31 - Kitap fuarına özel 25 TL Hediye09:29 - Genç yetenekler geri dönüyor09:26 - İkinci el konut piyasasında yeni dönem09:25 - Enerjide hedef tam bağımsızlık09:21 - Yüz yüze eğitim başladı
09:19 - Dündar için geri sayım başladı09:16 - 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı09:16 - İstanbul'da Halk Ekmeğe zam09:10 - İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı09:03 - 'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'
09:00 - Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
Kamunun hala personel stratejisi yok
Niğde'de korkutan ikinci deprem
Abonelik iptalleri hala e-Devlet'e taşınamadı
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?
2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnto the wild 1
sokağa çıkma yasağı 1
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 4
bebek arabasından düşen çocuğunu tokatlayan baba 1
meral akşener 1
sağlık çalışanlarının giydiği elbisenin ıslanması 1
yüz yüze eğitim 2
bayram ikramiyesinin bütçe dengesini bozması 1
nazım sangare 3
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 29 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam