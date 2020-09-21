45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Dr. Çakmak, Kovid-19'a yakalandığını ilk Elazığ'da burun ameliyatı olmaya gittiği Fırat Üniverstitesi Hastanesi'nde öğrendi. Belirti göstermeyen ve Kovid-19'a burun ameliyatı için planlanan tarihten bir gün önce yakalandığını öğrenen Çakmak, 20 gün karantinada kaldı. Ameliyatı ertelenen Çakmak, 20 günün ardından testlerin negatif çıkmasıyla normal hayatına döndü. Bir süre sonra burun ameliyatı için yeniden hastanenin yolunu tutan Çakmak, testinin sonucu negatif çıkınca ameliyata alındı. Ama ameliyattan bir süre sonra kendisinde halsizlik, ateş, kas ağrısı gibi şikayetlerin geliştiğini kaydeden Çakmak, o sırada hastalığı geçirmiş olduğu için aklına Kovid-19'un gelmediğini söyledi. Çakmak "Kovid'i geçirdim, nasıl olsa antikor gelişmiştir diye düşündüm" dedi.

Kovid-19 pozitif testinin negatife dönmesinin ardından kendisine antikor testi yapılmadığı için hastalığı atlatıp atlatmadığını bilmediğini belirten Çakmak şöyle devam etti:

"Halsizlik, ateş gibi şikayetler üzerine hastaneye gittiğimde akciğerimde yüksek oranda kristallenme olduğu ortaya çıktı. Daha sonra yapılan yeni testimin de pozitif olduğu bildirildi. Tabii doktorlar da şaşırdı. Yani bu virüse ikinci kez mi yakalandım, yoksa virüsün vücuttan atılması mı söz konusu? Bunu söyleyemiyorlar. İlk Kovid-19'a yakalandığımdan bu yana 45 gün geçti. İlkinden sonra antikor testi yapmadıkları için antikor gelişti mi gelişmedi mi bilmiyoruz. İlk hastalandığımda hiçbir semptom göstermedim. Ama şimdi çok kötüyüm. Geceleri uykudan boğulma hissiyle uyanıyorum. Öksürüğüm var. Kaslarım ağrıyor. Baş ağrım, ateşim var. Tedavim evde sürüyor. Eşime ilkinde test yapmışlardı negatif çıkmıştı. Ama yeniden yapılan testte pozitif çıktı. 3 yaşında bir çocuğumuz var. En büyük tedirginliğimiz o."