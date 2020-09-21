Abonelik iptalleri hala e-Devlet'e taşınamadı

Nisan ayında yapılan açıklamada, Koronavirüs ile mücadele kapsamında e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemlere bir yenisinin daha ekleneceği haberleri medyada yer almıştı. Bu konuda bir taslak hazırlandığı ve tarafların görüşüne sunulduğuna yer verilmişti.

Ancak, öyle görülüyor ki, "e-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı" hala nihayete ermemiştir. Çünkü turkiye.gov.tr hali hazırda internet, telefon gibi aboneliklerin iptali yapılamamaktadır.