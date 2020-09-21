Belediye'den 'Askıda Tablet' kampanyası
|21 Eylül 2020 08:46
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Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ''Askıda Tablet'' kampanyası başlattı.
"Tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak"
Tuzla Belediyesinin Ayyıldız Sosyal Tesislerinde tanıtılan etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ihtiyaç olan tablet ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattık. Toplanan tablet ve bilgisayarlar, Tuzla'da eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak'' dedi.
Yazıcı, kayıt yaptırıp hak kazanan öğrencilere tabletlerini verdi.
Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek için başlatılan kampanya başvuruları www.askidatablet.com adresinden yapılabilecek.
Hiçbir çocuk tableti olmadığı için eğitimden uzakta kalmasın.Tuzla Belediyesi (@TuzlaBelediyesi) September 20, 2020
Dün askıya ekmek bıraktığımız gibi bugün de hep birlikte askıya tablet bırakacağız. Hadi sen de bir çocuğun eğitimine katkıda bulun👉🏻https://t.co/kZwBJpGFjX pic.twitter.com/Y7tFSnyVKO
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