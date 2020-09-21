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Eğlence mekanında paraya itiraz edince hastanelik ettiler

Kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülen, kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan Metin Özcan'a başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özcan hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
 21 Eylül 2020 08:54
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Bursa Osmangazi'ye bağlı Karaman Mahallesi'nde 13 Eylül gecesi, bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan (38), iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla işyerine kurşun yağdırdı ardından da kaçtı. Daha sonra mekan sahiplerinin zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Özcan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı İhsan Y. ve Emrah K.'dan yardım istedi.

25 BİN LİRA İSTEDİLER

İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., Özcan'dan 25 bin TL istedi. Paranın yüksek olmasından şüphelenen Özcan, işletme sahibiyle görüştü. Özcan, hem o kişi tarafından tehdit edildi hem de İhsan Y.'nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Paranın ödenmeyeceğini öğrenince öfkelenen İhsan Y, "Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın" dedi.

17 Eylül'de eğlence mekanının sahibi, Özcan'ın işyerine geldi. Özcan'ın işyerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi, içeriye de zarar vererek olay yerinden ayrıldı. İşletme sahibi ve İhsan Y. tarafından sık sık tehdit ve takip edilen Özcan, kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiraladı. Yanında bulunan arkadaşıyla kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkatmak için Mutlular Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gelen Özcan, burada kendisini takip eden Emrah K.'nın saldırısına uğradı. Daha sonra İhsan Y., oto yıkamaya gelerek olayı izledi ardında da Emrah K., Özcan'ı yerde sürükleyerek otomobilin arka koltuğuna zorla bindirdi ve olay yerinden çıktı. Özcan otomobilde de darp edildi. Hızla ilerleyen otomobilden yola atılarak sürüklenen Özcan'a aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan Özcan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, İhsan Y. ve Emrah K. ile diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet'e gelerek ifade veren Metin Özcan'ın eşi Özlem Özcan, "Canım çok yanıyor, onların ceza almalarını istiyorum" dedi.
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