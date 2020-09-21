Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre: Koronavirüse karşı tüm dünyada mücadele devam ediyor. Devletler virüsün yayılmasını önlemek için tedbirleri arttırırken, vatandaşların büyük çoğunluğu da tedbirlere uyarak hastalığa yakalanmamaya çalışıyor. Ancak bir kesim var ki ne yasak dinliyor ne de virüsten korkuyor. Kalabalık mekanlardaki eğlencelere katılıyor, arkadaş gruplarıyla bir araya geliyor ya da en basit korunma uygulamalarından biri olan maske kullanımını göz ardı ediyor. Tüm bunların önüne geçebilmek için ise yasaklar devreye giriyor. Örneğin düğünler için kısıtlama kararı alınırken, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklanıyor. Gece kulüpleri sürekli denetleniyor ve çok kalabalık ortamlarda yapılan organizasyonlar engelleniyor.

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Ancak tüm duyurulara, tüm yasaklara, tüm engellemelere rağmen bir boşluk bulup insanların dip dibe olduğu, virüsün unutulduğu eğlenceler organize edilmeye devam ediyor. Burada en dikkat çeken mekanlar ise tekne ve yatlar oluyor. Birçok kez tekne ve yatlarda güvenlik güçleri denetim yapıp hem katılımcılara hem de tekne sahiplerine ceza kesse de tam olarak engellenemiyor. Biz de bu ceza ve denetim haberlerinin ardından çeşitli tekne ve yat kiralama şirketlerini aradık. Farklı organizasyon talepleriyle tekne kiralamak istediğimizi ilettik. Aradığımız bazı şirketler bizi geri çevirirken, bazıları ise herhangi bir problem yaşamadan organizasyonun yapılabileceğini söyledi.