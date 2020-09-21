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'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'

Bakan Selçuk: Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın
 21 Eylül 2020 09:03
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'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'

Hürriyet Gazetesinden Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile yapmış olduğu röprtajı aktardı.

Selvi'nin röportajından dikkat çeken kısımlar:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la koronavirüs önlemleri kapsamında başlayacak eğitimi konuştuk. Öncelikle alınan tedbirleri sordum. Milli Eğitim Bakanı, "Biz 'Her şeyden önce sağlık' diyoruz. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu verilmek suretiyle velilerin okullardaki hazırlıkları ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik eğitimler tamamlandı. Şimdi biz, öncelikle okulöncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki çocuklarımız için okullarımızın kapılarını açıyoruz. Okullarımıza yeni adım atacak bu çocuklarımız için 'oyun' temelli bir model ortaya koyuyoruz. 'Temassız Oyunlar' kitapçığımız işte burada hazır. Uyum sürecinde, dünya ülkelerinden çok daha hızlı bir mesafe alacağız. Yine temizlik için yardımcı personel, hijyen malzemesi, maske gibi ihtiyaçlara yönelik de çalışmaları tamamladık" diye karşılık verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN GÜVENCE

Alınan bu önlemlere rağmen aileler elbette ki tereddütlü. Bir yandan okulla ilk kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer yandan "Ya virüs bulaşırsa" kaygısını taşıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bunun farkında: "Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

21 EYLÜL'DEN SONRA NE OLACAK?

21 Eylül'den sonra diğer sınıfların okula başlaması düşünülüyor. Peki o zaman hangi kriterlere göre karar verilecek? İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtı:

"Biz süreci başından beri Sağlık Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda kriterlerimiz belli: Sağlık ve güvenlik. Sağlık olmadan eğitim olmaz. Salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz."

HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM OLACAK MI?


21 Eylül'den sonra eğitim başlarsa, bu pandemi öncesinde olduğu gibi 5 gün eğitim şeklinde mi olacak?

Bakan Ziya Selçuk, bu konuda salgının seyrini ve Bilim Kurulu'nu işaret etti.

"Olası her durum için biz hazırız. Sürecin akışını salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri belirleyecek. Bilim insanlarımızın 'Bu uygundur' dediği durum için biz en kısa sürede okullarımızı hazır hale getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

RİSK OLUŞURSA B PLANIMIZ HAZIR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a "Virüsün yayılma hızı artar ve diğer sınıfların eğitime başlamasında bir risk oluşursa, B planınız var mı" diye sordum.

"Elbette... Aylardır her durum için olası senaryolar üstünde çalışıyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, okul çalışanlarımızın sağlığını korumak, eğitimin devamını sağlamak için B planımız da var. Salgının seyrinin yüz yüze eğitimi mümkün kılamayacak şekilde devam etmesi durumunda, tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim (EBA canlı sınıf uygulamaları, TRT-EBA TV kanalları ve diğer platformlar) süreçlerini devam ettireceğiz. Bu süreçte, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilerimiz için her ilimizde yeterli sayıda EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız. İlk hedefimiz olan 5 bin sayısını iki haftada aştık. 17 Eylül itibariyle ülke genelinde 6 bin 742 EBA Destek Noktası kurduk. Yeni hedefimiz 20 bin" diye yanıt verdi.
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