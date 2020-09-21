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İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı

İstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi.
 21 Eylül 2020 09:10
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.

Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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