İstanbul'da Halk Ekmeğe zam
İstanbul Halk Ekmek'te bir zam daha yapıldı. Seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu.
|21 Eylül 2020 09:16
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İstanbul Halk Ekmek'te bir zam daha yapıldı. Seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu.
Göreve geldikten 2 ay sonra İstanbul Halk Ekmek'te ürün bazlı olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arası zam yapan CHP'li İBB yönetimi bir zam kararı daha aldı. Halkın ekmeğine yüzde 50 zam daha yaptı. Buna göre tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi.
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