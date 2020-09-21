1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da Halk Ekmeğe zam

İstanbul Halk Ekmek'te bir zam daha yapıldı. Seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu.
 21 Eylül 2020 09:16
Yazdır
İstanbul'da Halk Ekmeğe zam

İstanbul Halk Ekmek'te bir zam daha yapıldı. Seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu.

Göreve geldikten 2 ay sonra İstanbul Halk Ekmek'te ürün bazlı olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arası zam yapan CHP'li İBB yönetimi bir zam kararı daha aldı. Halkın ekmeğine yüzde 50 zam daha yaptı. Buna göre tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kestane kebap' kilogramı 100 liradan satışa sunuldu
19 Eylül 2020 23:03		 Benzin ve motorine büyük zam
18 Eylül 2020 16:43
Kırmızı ve beyaz ete zam yok
16 Eylül 2020 19:13		 Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
15 Eylül 2020 09:15
İskonto yok fahiş zam var
15 Eylül 2020 08:30		 Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
14 Eylül 2020 16:43
Tarım ÜFE ağustosta arttı
14 Eylül 2020 10:41		 Kuraklık rekolteyi vurdu, ayçiçeği sofralara zamlı gelecek
13 Eylül 2020 14:28
İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı
10 Eylül 2020 10:24		 Motorinde 17 kuruş indirim
09 Eylül 2020 16:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - 60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama09:56 - Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir09:55 - LPG tankerine arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti09:53 - Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı09:51 - Yerli otomobil TOGG'da atama09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:42 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu09:36 - Çamlıdere'nin öğretmen isyanı!09:31 - Kitap fuarına özel 25 TL Hediye09:29 - Genç yetenekler geri dönüyor09:26 - İkinci el konut piyasasında yeni dönem09:25 - Enerjide hedef tam bağımsızlık
09:21 - Yüz yüze eğitim başladı09:19 - Dündar için geri sayım başladı09:16 - 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı09:16 - İstanbul'da Halk Ekmeğe zam09:10 - İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı
09:03 - 'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
Kamunun hala personel stratejisi yok
Niğde'de korkutan ikinci deprem
Abonelik iptalleri hala e-Devlet'e taşınamadı
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?
2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitim başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selman öğüt 1
görümceyi görmek istememe 1
meral akşener 1
entropi ve kaos 1
halk pazarı 4
Dua etmek 3
didim 4
millet müzesi 1
akbük plajı 2
eran zahavi 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 29 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam