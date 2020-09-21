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Dündar için geri sayım başladı

Fetö'nün MİT TIR'ları kumpası kapsamında yargılanan Can Dündar'a teslim olması için mahkeme gazeteye ilan verildi.
 21 Eylül 2020 09:19
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Dündar için geri sayım başladı

Fetö'nün MİT TIR'ları kumpası kapsamında yargılanan Can Dündar'a teslim olması için mahkeme gazeteye ilan verildi.

Önceki gün yayınlanan ilanda Dündar'ın 15 gün içinde teslim olması gerektiği belirtiliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıya sızdırdığı elemanları, 1 ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde Hatay ve Adana'da MİT TIR'larına operasyon yapmış, 29 Mayıs 2015'te de Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar'a TIR'ların görüntülerini yayınlatmışlardı.

"Devletin gizli bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve Yargıtay tarafından "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine hükmedilen Dündar Almanya'ya kaçmıştı. Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın bu ülkeye yaptığı talep de bu zamana kadar sonuçsuz kaldı.

Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'a gazete ilanıyla açık çağrı yaptı. Önceki gün yayımlanan ilanda Dündar, 15 gün içinde Türk adli makamlarına teslim olması konusunda son kez uyarıldı. Bu süre içinde teslim olmaması halinde kaçak olduğuna karar verileceği belirtildi. Dündar bu süre içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulmasına hükmedilecek.
Sabah
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