1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el konut piyasasında yeni dönem

İKİNCİ el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek.
 21 Eylül 2020 09:26
Yazdır
İkinci el konut piyasasında yeni dönem

İKİNCİ el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek. Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak, imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak. Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek.

KISA SÜREDE YÜRÜRLÜKTE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi. 1 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak, bu kişiler emlakçılık yapamayacak. İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek
17 Eylül 2020 12:22		 Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
17 Eylül 2020 00:04
Konuta yatırım yapanlar kazandı
16 Eylül 2020 17:14		 Bütçe, Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi
15 Eylül 2020 11:36
Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı
15 Eylül 2020 10:46		 Müteahhitler faiz artışına set çekti
13 Eylül 2020 07:45
Kredilerin yüzde 8'i konuta
12 Eylül 2020 08:45		 Kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
10 Eylül 2020 15:09
TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor
08 Eylül 2020 11:15		 Düşük faiz 'ev'de stok eritti
06 Eylül 2020 08:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - 60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama09:56 - Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir09:55 - LPG tankerine arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti09:53 - Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı09:51 - Yerli otomobil TOGG'da atama09:49 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:42 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu09:36 - Çamlıdere'nin öğretmen isyanı!09:31 - Kitap fuarına özel 25 TL Hediye09:29 - Genç yetenekler geri dönüyor09:26 - İkinci el konut piyasasında yeni dönem09:25 - Enerjide hedef tam bağımsızlık
09:21 - Yüz yüze eğitim başladı09:19 - Dündar için geri sayım başladı09:16 - 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı09:16 - İstanbul'da Halk Ekmeğe zam09:10 - İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı
09:03 - 'Okullarımız şu anda kamuoyuna açık en güvenilir alanlardır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün toplanacak
Kamunun hala personel stratejisi yok
Niğde'de korkutan ikinci deprem
Abonelik iptalleri hala e-Devlet'e taşınamadı
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?
2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitim başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüz yüze eğitim 2
nazım sangare 3
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 2
selman öğüt 1
bugün olsa tarikata yine giderim 6
apollon tapınağı 1
aşının fiyatının 1.200 TL olması 2
19.09.2020 mesut yılmaz'ın vefat etmesi 6
bezmek 2
masterchef 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Engelli 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK, BİLGEM 29 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam