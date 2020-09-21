İkinci el konut piyasasında yeni dönem
|21 Eylül 2020 09:26
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İKİNCİ el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek. Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak, imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak. Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek.
KISA SÜREDE YÜRÜRLÜKTE
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi. 1 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak, bu kişiler emlakçılık yapamayacak. İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebilecek.
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