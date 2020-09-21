Çamlıdere'nin öğretmen isyanı!

4 öğretmen gitti Başkan Can tepkili

Hürriyet Ankara'dan Murat Yılmaz'ın haberine göre;Belirli sınıflar için bugün yüz yüze eğitim başlarken, Çamlıdere Merkez Atatürk İlkokulu'ndaki 8 öğretmenden 4'ünün çeşitli nedenlerle ilçeden başka okullara gittiğini belirten AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bu duruma sert tepki gösterdi. Çamlıdere'nin küçük ilçe olması nedeniyle bu durumun yaşandığını savunan Başkan Can şunları söyledi:

'EĞİTİM ÖĞRETİMDE TORPİL OLMAZ'

"Eylüle kadar tam olan öğretmen kadrosu 15 günde yüzde 50 azaltıldı. 8 öğretmenden 2 tanesi başka okullara müdür yardımcısı olarak, bir tanesi kadrosu burada Mamak'a görevlendirmeyle, bir tanesi de Güneydoğu'ya eş durumundan gitmiş. Çocuklar ilkokula başlayacak ama öğretmen yok. Mamak'a giden öğretmen eylül ayında göreve başlamış, bir tek gün burada görevi yok. Sorduk 'Emir yüksekten geldi' diyorlar. Halktan yüksek kimse yoktur. Eğitim öğretimde torpil olmaz.

OKULLAR AÇILIRKEN BİZE SÜRPRİZ OLDU

Ankara'nın Çankaya'sındaki öğrenci neyse Çamlıdere'deki öğrenci de odur. Onların hakkına sahip çıkmak bir belediye başkanı olarak benim görevim. Zaten pandemi var, eğitim öğretimde sıkıntılar yaşanabilir, bizim karşılaştığımız durum bu. İlkokula başlayan çocuklar öğretmensiz başlayacaklar. Okullar açılırken bize sürpriz oldu. Bu öğretmenler gelene kadar kapı kapı gezeceğim. Çamlıdere sahipsiz değil. Keyfi bir şey istemiyoruz eğitim için öğretmen istiyoruz.

'BU DURUMDA İSTİFA ETMELERİ LAZIM'

Biz böyle durumlarla uğraşmaktan bıktık. 'En küçük ilçe Çamlıdere, en gariban ilçe Çamlıdere, öğretmenleri alalım nasılsa sesleri çıkmaz' diyorlar galiba. Her türlü mağdur ediliyoruz. Bu ilçeye yapılan büyük bir haksızlık. Okul binası da yeni yapıldı, sıfır okul. Geçen sene ikinci dönemde açıldı. Öğretmeni yoksa bina öğrenciyi yetiştirmiyor. Bu durumda Ankara İl Milli Eğitim Müdürü'nün, Çamlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün istifa etmesi lazım."

İlçe merkezindeki 99 öğrencili ilkokulun yeni binasının açılışı 23 Eylül 2019'da İlkögretim Haftası kutlaması ile yapıldı.