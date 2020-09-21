Dolar 7,6 TL sınırını aştı
|21 Eylül 2020 13:20
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Salgında artan vakalar piyasaların moralini bozsa da aşı çalışmaları yakından izlenmeye devam ediyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL, 7,60'ı görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur saat 13:25 itibariyle 7,6019'dan işlem görüyor.
Euro/TL de 8,96 seviyelerinde seyrediyor.
TCMB, GELENEKSEL YÖNTEMLİ REPO İHALELERİNE DEVAM EDİYOR
TCMB, bugün 19 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.
Uzmanlar, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını da aktardı.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,5970
|7,5980
|Avro
|8,9550
|8,9560
|Sterlin
|9,7590
|9,8080
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5670
|7,6470
|Avro
|8,9150
|8,9950
|Sterlin
|9,6990
|9,9090
7,6 TL ile dolar tüm zamanların rekorunu kırdı
Doların yükseliş grafiği:
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