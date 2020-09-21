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Yerli otomobil TOGG'un başına İTÜ'lü mühendis geçti

TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.
 21 Eylül 2020 12:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin önderliğinde kurulan, Türkiye'nin otomobilini üretecek fabrikanın açılışında, yerli otomobili 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Fabrikanın temel atma töreninden bugüne dek çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG yollara çıkmak için gün sayarken, araçların üretiminde başa tecrübeli bir isim getirildi

ÜRETİMİN BAŞINA 20 YILLIK TECRÜBE
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.

Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

MURAT AKDAŞ KİMDİR?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi'nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli A.Ş.'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı. TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş 'inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.
Memurlar.Net
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