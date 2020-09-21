Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
|21 Eylül 2020 09:53
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" dedi.
Bakan Selçuk paylaşımında, "Eylül 1985 / Bayındır, İzmir
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Gülümseyen yüz ifadesi
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek" ifadelerine yer verdi.
Maske ve mesafe kurallarına da dikkat çeken Selçuk, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.
🗓️ Eylül 1985 / Bayındır, İzmirZehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 21, 2020
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. ️
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.
Maskelerimizi unutmuyoruz.😷
Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. pic.twitter.com/k1cfG8peoF
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor
21 Eylül 2020 12:48
|Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 11:39
|Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince annesine zor anlar yaşattı
21 Eylül 2020 11:16
|Acun Ilıcalı'nın kampanyasına ünlü isimler destek verdi
21 Eylül 2020 10:21
|Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29
|Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
21 Eylül 2020 09:00
|45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
21 Eylül 2020 08:40
|Beynin ilacını Türkiye'de bulacak
21 Eylül 2020 08:29
|Maskesiz vatandaş: Takmayacağım, her gün hap yutuyorum!
21 Eylül 2020 08:27
|Kütahya'da virüsten ölen kişi et aracında taşındı
21 Eylül 2020 07:48