LPG tankerine arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti
|21 Eylül 2020 09:55
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Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Erhan Akçay (34) yönetimindeki 28 EN 585 plakalı Fiat Fiorino marka otomobil, üniversite kavşağında önünde seyir halinde olan Taner U. yönetimindeki 34 BVE 413 plakalı boş LPG tankerine çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak bariyerlere çarptı.
Otomobil sürücüsü Erhan Akçay ve araçta bulunan Evren Avcıl (25) Giresun Belediye İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlilerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Ambulansla Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Kaza sonrasında boş LPG tankerinde gaz sızıntısı yaşanması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım şehir içi yolundan verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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