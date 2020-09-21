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Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2017 tarihli kararında, kıdem tazminatının tamamının haczedilebileceğine karar verdi
 21 Eylül 2020 09:56
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Yargıtay: Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/10014

Karar No:2017/1890

K. Tarihi:14.02.2017

Bu durumda, kıdem tazminatının ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı haczedilebilir....Somut olayda, icra müdürlüğünün 17/08/2010 tarihli haciz yazısında, borçlunun tazminat alması halinde, tazminatların tamamı üzerine haciz konulması istenmiştir....O halde, mahkemece, haciz müzekkeresinde yalnızca tazminat ibaresi geçtiğinden, haczi talep olunan tazminatın kıdem tazminatı olup olmadığının araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... Tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipte, borçlu icra mahkemesine başvurusunda; maaşının 1/4'ü ve her türlü yan ödeme ile ikramiye ve tazminatlarının tamamının haczine karar verildiğini ileri sürerek 1/4'ün üzerindeki hacizlerin iptalini talep ettiği, mahkemece, borçlunun ikramiye, tazminat, fazla mesai alacaklarının 1/4'ünü aşan kısmı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı vekilince kararın temyiz edildiği görülmektedir. 4857 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretlerin 1/4'ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 sayılı Kanun'un 4. maddesinde ise, "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği" belirtilmiştir. Bu durumda, kıdem tazminatının ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı haczedilebilir.

Somut olayda, icra müdürlüğünün 17/08/2010 tarihli haciz yazısında, borçlunun tazminat alması halinde, tazminatların tamamı üzerine haciz konulması istenmiştir.

O halde, mahkemece, haciz müzekkeresinde yalnızca tazminat ibaresi geçtiğinden, haczi talep olunan tazminatın kıdem tazminatı olup olmadığının araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net
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