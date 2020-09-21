Bursa'da 9 bin 450 liralık koronavirüs cezası
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası kesildi.
|21 Eylül 2020 10:09
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Devriye görevi yapan polis ekipleri, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokağı'nda gördükleri düğünü sonlandırdı.
Vatandaşları tedbirler ve son alınan kararlar konusunda uyaran ekipler, düğünü organize eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesti.
Maske takmayan 4 kişiye ise toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
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