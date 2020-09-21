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İkinci el araçta fiyat daha da artacak

Ocak ayında 100 bin liraya satılan ikinci el bir araç bugün 185 bin lira bandında. Otomotiv sektörü, pandemi dolayısıyla bozulan arz talep dengesi yüzünden 2021'de fiyat artışlarının devamını öngörüyor...
 21 Eylül 2020 10:13
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Yüzde 85'lik artış

Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre; Yılbaşından bu yana hızını kaybetmeden yukarı doğru tırmanan ikinci el araç fiyatları, özellikle eylül ayıyla birlikte çok daha astronomik oranlarda, yüzde 80 - 85 civarında artış gösterdi.

Araç fiyatlandırma konusunda kurumsal çözümler üreterek otomotiv markalarına hizmet veren Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yalçın 1 Ocak'ta 100 bin TL olan ikinci el bir aracın bugün 185 bin TL civarında satıldığına dikkat çekerek "Bunun birçok etkisi var başta pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması.

Sebebi suni artışlar

Mayıs ayına kadar üretimin başlaması ve piyasaya girmesi beklenen 300 bine yakın araç arz edilemedi. Sıfır bulamayan 2. ele yöneldi ve talep patlaması yaşandı. Yukarı yönlü artışın en büyük sebebi bu. Diğer tarafta "suni artışlar" dediğimiz durum var yani fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekledi ve bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu. Biz otomotiv data şirketi olarak bu artışların durulmayacağını hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Son ÖTV zammı sonrası bekle gör anlamında bir psikoloji oluştuğunu ve bir hafta sonunda 2. el fiyatlarında artışın devam ettiğini söyleyen Yalçın "Fiyat belirlemede en büyük unsur, aracın sıfır km etiketi. Tabii burada lüks araçlardaki ÖTV zammı daha yüksek olduğu için sıfır değerleri çok yükseldi bu durumda 2. el lüks araçlarda paralel artışa neden oldu. Açıkçası pandeminin başında, geçen seneki 480 bin adetlik otomobil satış pazarını yakalar mıyız diye konuşuluyordu. Temmuzda gelen rekor satışla 750-800 bin adetler konuşulmaya başladı.

2021'de sıfır araçların fiyatı artacak

Biz 700 binin biraz üzerinde 0 km otomobil pazarı öngörüyoruz. 2021'de ise bu rakamın 600 binler civarında olacağını düşünüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı civarında yani yaklaşık 6-7 milyon tekil ikinci el araç satışı öngörüyoruz. Pandemi kısıtlamaları yüzünden markalarda yüzde 100 kapasiteye ulaşılamıyor ve ithal araç bulmak çok kolay olmayacak. Yükselen kurun da etkisiyle 2021'de sıfır km araç fiyatları yükselmeye devam edecek ve buna bağlı olarak da ikinci el araçlar yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
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