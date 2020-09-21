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Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
 21 Eylül 2020 10:25
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Kale Mahallesi Eski Hastane Caddesindeki bir telefon direğinin tepesinde kendinin mahsur kaldığını görenler, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu indirmeyi başardı.

Bu arada kendisini kurtaran itfaiye erinin elinden kaçan kedi, bir anda gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı
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