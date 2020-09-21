Acun Ilıcalı'nın kampanyasına ünlü isimler destek verdi

Acun Ilıcalı, 21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, ihtiyaç sahibi öğrenciler için sevindiren açıklamayı geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabından paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyası saat 23.15'te TV8 ekranlarında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.

İLK BAĞIŞLAR

Canlı yayının başlamasıyla birlikte destekler de peş peşe geldi. İlk bağış yapan isimler arasında 500 bin TL ile Gözde Akpınar, Tayfun Küçükoğlu 250 bin TL, Abdullah Buladı 100 bin TL ile yer aldı. Kerem Gülderen ise 700 bin TL ile kampanyaya katıldığını açıkladı.

DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

TÜRK KIZILAY'INDAN BAĞIŞ

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, canlı yayına bağlanarak, 250 bin TL destek verdiğini açıkladı.

MESUT ÖZİL'DE DESTEK VERDİ

Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'de canlı yayına katılarak eğitim kampanyasına 250 bin TL destek verdiğini açıkladı.

100 BİN TL ÜZERİ BAĞIŞLAR

Eğitim desteğine, 100 bin TL üzerindeki bağışlar ve canlı yayına bağlanmak için (0212)9873071 No'lu telefondan ulaşılabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim görmesi üzerine, Acun Ilıcalı ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için harekete geçti. Ilıcalı, 'Haydi Şimdi' kampanyasıyla, bilgisayarı olmayan öğrencilere bilgisayar ulaştıracak.

Kimler bağışta bulundu

Bağış yapacağım dedi bağış istedi

Bağış gecesinin en şaşırtıcı olayına Ezgi Şenses isimli bir kadın imza attı. 'Bağış yapacağım' diye canlı yayına bağlanan Ezgi Şenses, Acun Ilıcalı'ya küçük bir şok yaşattı. Zira 2 çocuğu olduğunu ve onların tableti olmadığını belirten kadın, bağış yapmıyor, bağış istiyordu. Ezgi Şenses, 'Başka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diyerek aradım. Benim çocuklarıma 2 bilgisayar istiyorum. Başka şansım yoktu' dedi. Acun Ilıcalı bir an kızmakla kızmamak arasında kaldı. Sonrasında kadına 'arkadaşlarımız telefon numaranı alsın bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım dedi. Acun Ilıcalı kadın telefonu kapattıktan sonra ise 'Bizim insanımız zoru başarır. Üç aşamalı aramadan geçip bize ulaşmış, helal olsun' dedi.

Acun Ilıcalı da kızları adına bağış yaptı

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.

Bağış yapan tek sanatçı

Dizilerden milyonlar kazanan sanatçılar ellerini cebine atmazken kampanyaya katılan tek sanatçı Haluk Levent oldu. AHBAP derneği ile hayırseverliğini taçlandıran Haluk Levent, bilgisayar için de 200 bin lira bağış yaptı.

Adımı verme diye mesaj attı ama...

Atasay'ın sahibi Cihan Kamer, yayına bağlanmak yerine bağışı gizli yapmak için Acun Ilıcalı'ya mesaj attı. Acun Ilıcalı gelen mesajı anında okuyunca 'gaf' yaptı. Mesajın sonunda Cihan Kamer 'benim adımı söyleme' yazmıştı. Ancak, Acun Ilıcalı oraya gelene kadar çoktan ismini vermişti. Acun Ilıcalı 'kusura bakma abi' dedikten sonra Cihan Kamer'in bağışlarını hep gizli yapmayı tercih ettiğini söyledi. Daha sonra Atasay adına yayına bağlanan temsilcisi 500 bin lira bağış yaptıklarını söyledi.

En yüksek bağışı kim yaptı?

Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı bağış miktarını duyunca alkışladı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'in oğlu.

Spor camiasından bir o çıktı

Spor camiasından gelen tek bağış İngiltere'den oldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe Özil kampanyaya katılan tanık isimlerden oldu. Amine Gülşe yayına bağlanıp eşiyle birlikte kampanyaya 250 bin lira bağışta bulunduklarını duyurdu.

Bağışta cimri olan teknoloji devi

Öğrencilere diz üstü bilgisayar kampanyasında şaşırtan bağışlardan biri de teknoloji devi Huawei'den geldi. Huawei yaptığı bağışın yüksekliği değil 'cimriliği' ile sosyal medyanın gündemi oldu. Huawei Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü şirket olarak 50 diz üstü bilgisayar bağışladıklarını duyurdu. Bu 'cüzi' bağış sosyal medyada alay konusu oldu.

Selin Ciğerci cömert çıktı

Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya ile 'çocuk' kavgası yapan Selin Ciğerci ise yüklü bir bağış gerçekleştirerek alkış aldı. Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra ile kampanyaya 200 bin lira bağış yaptı. Selin Ciğerci önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını da açıkladı.