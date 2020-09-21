Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş

Memurlar.Net olarak, 16 Mayıs 2020 tarihli yazımızda, "Üniversitelerde, Ek Ders Ödemeleri İçin Düzenleme" başlıklı yazımızda, yükseköğretim kurumlarında ek ders ödemeleri hakkındaki belirsiz sürecin sona ermesi ve ödeme işlemlerinde birlikteliğin sağlanması bakımından, pandemiden dolayı yürütülen uzaktan eğitim süresince ek ders ödemelerinin nasıl yürütüleceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili usul ve esaslara geçici bir hükmün uygulamaya konması ve konu hakkında üniversitelere bilgilendirme yapılmasının faydalı olduğunu gündeme getirmiştik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 18 Eylül 2020 tarihli yazısıyla, konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü yükseköğretim kurumlarına bildirmiştir.

Bakanlık görüşünde;

1-Örgün eğitim programlarında verilen dersler ile diğer faaliyetleri dijital teknolojiler kullanarak uzaktan veren öğretim elemanlarına bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Ayrıca, bu derslere ilişkin "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde herhangi bir ödeme ifade edilmiştir.

2- Asenkron (eş zamansız) olarak başlanılan ve daha sonra senkron (eş zamanlı) olarak uzaktan verilen dersler için ise haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla , fiilen yapılan ders saati üzerinden "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar" çerçevesinde ek ders ücreti ödenebileceğine yönelik görüş verilmiştir.

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